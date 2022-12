Lecce, Baschirotto: «Avanti con spensieratezza. Ruolo? Vi dico che...»

Federico Baschirotto, difensore del Lecce, ha parlato dal ritiro del club giallorosso in vista della ripresa del campionato

LE PAROLE – «Seguiamo le indicazioni del mister, ho ritrovato grande entusiasmo di tornare a lavorare e a fare ciò che ci piace. Qui mi trovo bene, non mi sarei mai aspettato di giocare tutte le partite senza perdere neppure un minuto. Ormai mi sento un centrale a tutti gli effetti, ma sono a disposizione dell’allenatore. Classifica? Non la guardiamo, gli ultimi risultati ci hanno dato più spensieratezza. Andiamo avanti a testa bassa, non possiamo distrarci».