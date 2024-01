D’Aversa pre Lecce Cagliari: «Concentrati. Mercato? Non conta»

Le parole di Roberto D’Aversa, tecnico del Lecce, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari

Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa in vista della gara del Lecce contro il Cagliari. Di seguito le sue parole.

DISPONIBILI – «Almqvist e Pongracic hanno fatto l’allenamento completo con la squadra. Pontus l’ha fatto tutta la settimana, invece Marin si è dovuto fermare dopo il primo giorno per poi riprendere quest’oggi. Valuteremo oggi se partiranno o meno dall’inizio».

CAGLIARI – «Vedendo l’avversario non si può preparare un solo aspetto tattico. Più che questo sarà importante l’aspetto mentale e della determinazione. A Bergamo abbiamo avuto un paio di minuti difficili dopo aver subito il gol, ma molti di meno di quanti ne ha avuti l’Atalanta. Sarebbe un errore pensare che siccome abbiamo fatto bene a Bergamo allora con il Cagliari sarà facile. Vogliamo scrivere una pagina importante nella storia del club, ma non solo per il record in sé quanto perché sarebbe un passo importantissimo per la lotta salvezza. Nelle ultime gare i sardi hanno variato il 4-3-1-2 con il 3-4-1-2, con il Napoli sono passati al 4-4-2. I ragazzi dovranno essere bravi a leggerla. Giocano molto in verticale, sfruttano molto i colpi di testa e ti portano ad allungarti. Dovremo essere bravi a fare un risultato pieno anche grazie alla compattezza».

MERCATO – «Vogliamo ragionare sulla partita di domani, non conta ciò che mi serve o meno. Ormai mi conoscete, prima di una partita così importante voglio restare concentrato su questa».

AMBIENTE – «Lo dico dall’inizio del campionato. Al momento siamo in emergenza, ci troviamo a giocare forse con Blin al posto di Pongracic. Se vogliamo raggiungere un obiettivo in difficoltà numerica l’apporto del pubblico è fondamentale. Con lo stadio che ci spinge possiamo andare anche oltre le nostre possibilità, ci vuole un ambiente compatto e che spinge i suoi come sempre e ancor più perché è un match da punti».