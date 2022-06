Lecce, Corvino: «Nessuno rivoluzione, ma tanto da fare in entrata e in uscita»

Il dirigente del Lecce Pantaleo Corvino ha parlato delle mosse di calciomercato della squadra salentina

NESSUNA RIVOLUZIONE – «La parola ‘rivoluzione’ non l’ho usata io. Ho detto che c’è molto da fare sia in entrata che in uscita. Non ho usato la parola ‘rivoluzione’ perché non mi sembra coerente. Sarà un campionato estremo, in cui la qualità abbonda in tutte le squadre. Ci sono delle squadre, magari provinciali come la nostra che però sono consolidate in Serie A da 2-3 anni. Dobbiamo provare a cambiare ciò che è giusto e fare tanto per cercare di essere pure noi competitivi per raggiungere l’obiettivo salvezza. Questo territorio merita una squadra competitiva per il nostro obiettivo».