Lecce, Donati perdona Patric per il morso: «Si è subito scusato»

Giulio Donati ha commentato la vittoria ottenuta contro la Lazio: le dichiarazioni del difensore del Lecce

Giulio Donati, difensore del Lecce, ha parlato dopo la vittoria conquistata al Via del Mare contro la Lazio.

MENTALITA’ – «Dobbiamo metterci sempre qualcosa in più perché è un campionato difficile e lo sapevamo, siamo felici di essere in corsa per il nostro obiettivo. Nelle scorse partite c’è stata la prestazione, ma non il risultato. Siamo dei ragazzi che durante la settimana lavoriamo duro e ci mettiamo il cuore. Non molleremo».

RIGORE E VAR – «Le abbiamo viste di tutti i colori, sono partite emozionanti. Siamo partiti bene, eravamo motivati già nello spogliatoio. Ci è dispiaciuto per il gol annullato; poi lo abbiamo subito su infortunio di Gabriel, ma alla fine si è riscattato e ci ha pure salvato. Andiamo avanti con la forza del gruppo».

MORSO DI PATRIC – «Negli spogliatoi si è subito scusato. Anche io vivo di emozioni, quando una partita è combattuta fino all’ultimo può succedere. Lo capisco, Patric doveva essere punito col rosso e su questo non ho dubbi. Ma non mi ha fatto danni fisici o morali, vengo davanti ai microfoni per chiedere di mettere una mano sulla coscienza e di capire quello che era il momento della partita. Una settimana fa Bonazzoli, il cui gesto poteva avere conseguenze più gravi, non si è nemmeno scusato e questo mi ha fatto tristezza. Patric è stato corretto, si è scusato e io lo accetto».

STAGIONE – «Nel bene e nel male il campionato è lo stesso: non siamo forti oggi, come non eravamo deboli prima. È un torneo dove siamo una neopromossa, dobbiamo essere umili e puntare sul collettivo».