Lecce, doppia seduta per la squadra di Giampaolo: da valutare le condizioni di alcuni giocatori giallorossi

Oggi il ritorno in campo dei giallorossi dopo il giorno di riposo: Gaspar e Banda con la squadra, da valutare Helgason

Dopo il giorno libero concesso da mister Giampaolo a tutta la rosa nella giornata di ieri, oggi doppia seduta di allenamento in programma per il Lecce. Due sedute di allenamento tra mattina e pomeriggio per i giallorossi all’Acaya per preparare al meglio la trasferta di domenica contro il Monza di Nesta.

Tra i giallorossi bisogna segnalare i rientri di Gaspar e di Banda. Entrambi i giocatori hanno recuperato e saranno a disposizione di Giampaolo per la partita di domenica. Da valutare, invece, le condizioni fisiche di Helgason. L’islandese aveva accusato un problema addominale contro il Bologna ma non dovrebbe essere a rischio per il Monza.