Lecce, Falco: «Napoli, vittoria meritata. Contenti per i gol di Lapadula»

Falco gonfia il petto dopo la vittoria in trasferta del Lecce ai danni del Napoli: il commento dell’attaccante sulla gara del San Paolo

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il trionfo per 3-2 in casa del Napoli, Filippo Falco ha sottolineato l’importanza dei tre punti raccolti dal Lecce. Ecco le sue considerazioni.

«Sono tre punti importantissimi perché ci permettono di allungare sulla zona calda. Sapevamo di poter far bene, siamo venuti qui e siamo stati attenti contro un grande Napoli. La vittoria è meritata: noi ci sacrifichiamo tutti davanti, specie quando incontriamo le grandi squadre. Lapadula? Siamo contenti che si sia sbloccato. Anche i nuovi hanno dato maggiore qualità alla prestazione. L’apporto dei tifosi non è mai mancato, sono sempre venuti in 2-3mila fuori casa. Ci sostengono tutte le domeniche. Abbiamo un concetto di gioco che proviamo a portare avanti su tutti i campi».