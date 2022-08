Lecce, Falcone: «Ho voluto fortemente venire qui, la presenza di Corvino ha influito»

Il neo portiere del Lecce Falcone si è presentato in conferenza stampa

Wladimiro Falcone, neo portiere del Lecce arrivato dalla Sampdoria, si è presentato in conferenza stampa.

LECCE – «La presenza del direttore Corvino ha influito molto nella mia scelta perché la sua fama lo precede, poi conosco il ds Trinchera ed è stato fondamentale per farmi prendere questa direzione. Ho voluto fortemente venire qui per fare un’esperienza nuova e giocare in una piazza importante di cui tutti mi hanno parlato molto bene. IL direttore Trinchera mi ha chiamato il lunedì dopo che finì il campionato di Serie A e mi ha chiesto se mi sentissi pronto per giocare con il Lecce. Io non ho avuto mezzo dubbio ed ho detto sì, dando la mia disponibilità con la sola volontà di giocare in giallorosso. Poi si sono susseguite una serie di trattative e io l’attesa di arrivare qui l’ho vissuta un po’ con ansia. Sapevo che alla Samp sarebbe rimasto Audero, io volevo giocare a tutti i costi, c’erano altre squadre e speravo che si sbloccasse la situazione. Ora sono decisamente contento di essere arrivato a Lecce e voglio solo dare il mio contributo alla causa giallorossa. Era un po’ nel mio destino. Anche quando c’era la possibilità di venire qui l’istinto mi diceva di venirci a tutti i costi. Osti e Faggiano mi dissero che era la scelta giusta, che la piazza era quasi da Champions League. Ora sta a me dimostrare le mie qualità e dare una mano in una fase difficile».

LEGGI LA CONFERENZA INTEGRALE SU SAMP NEWS 24