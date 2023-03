Lecce, Gendrey: «Vorrei segnare di più, su Umtiti…»

Le parole di Valentin Gendrey, terzino francese di proprietà del Lecce, sulla stagione dei giallorossi in Serie A

Valentin Gendrey ha parlato del Lecce in conferenza stampa.

PAROLE – «Stiamo lavorando al massimo: siamo concentrati al massimo per il match di Empoli. Bisogna evitare di commettere errori e rimanere concentrati su tutte le fasi di gioco. Umtiti? Per noi è un punto di riferimento importante, ma abbiamo anche altri giocatori che hanno fatto bene. Sicuramente Samuel è importante, ma non sono preoccupato. Bisogna lavorare tanto: siamo reduci da quattro sconfitte consecutive. Primo obiettivo è il clean-sheet: sarebbe troppo importante riuscirci. Poi mi piacerebbe fare assist o gol: sarei contento. Ma penso solo alla salvezza».