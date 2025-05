Lecce, infortunio Krstovic: c’è l’esito degli esami, cosa filtra per il Verona

Le condizioni fisiche di Nikola Krstovic, attaccante del Lecce, dopo il recente problema fisico riscontrato in Serie A. I dettagli

Il Lecce ha pubblicato l’esito degli esami di Nikola Krstovic dopo l’infortunio muscolare. L’attaccante è in dubbio per la prossima sfida contro il Verona, ma farà di tutto per esserci vista l’importanza dello scontro salvezza.

REPORT – «La preparazione dei giallorossi è ripresa nel pomeriggio di oggi con una seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA in vista della trasferta di Verona, in programma domenica alle ore 15:00. Assenti Jean e Marchwiński. Lavoro differenziato per Burnete, Rebić (reduci da uno stato influenzale) e Krstović (sovraccarico funzionale). Per la giornata di domani è in programma un doppio allenamento sempre sul campo dell’Acaya».