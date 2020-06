Lecce, Liguori: «Ripresa? Iniziare con Milan e Juve non è il massimo»

Le dichiarazioni del vicepresidente del Lecce Corrado Liguori sulla ripresa del campionato per la formazione salentina

Intervistato da Tuttosport, il vicepresidente del Lecce Corrado Liguori ha analizzato le gare che attendono il club giallorosso nella ripresa del campionato.

«Stiamo preparando questa partita con allenamenti specifici. Si sta tornando quasi alla normalità e di conseguenza al clima pre-gara. Nonostante il loro KO in Coppa, contro il Milan sarà una sfida complicata. Noi dovremmo partire col piede giusto, non esistono incontri semplici o difficili ma sicuramente iniziare con Milan e Juventus non è proprio il massimo».