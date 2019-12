Lecce, Liverani: «Oggi possesso palla sterile. Balotelli non deve strumentalizzare»

Le parole di Fabio Liverani, tecnico del Lecce, al termine della brutta sconfitta rimediata al Rigamonti contro il Brescia

Fabio Liverani ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la brutta sconfitta rimediata dal Lecce al Rigamonti contro il Brescia.

MATCH – «Oggi siamo partiti bene, giocando per 20 minuti e creando occasioni. Se sbagliamo l’ultimo passaggio ovvio che non riusciamo a segnare: siamo stati bravi fino agli ultimi 20 metri e dobbiamo lavorare molto per in quell’aspetto»

FALCO – «Falco? Abbiamo parlato prima della partita ed è stato lui stesso a dirmi che non era al massimo, non era al 100% e quindi ho deciso di farlo partire dalla panchina. L’atteggiamento di oggi non mi è piaciuto, ci lecchiamo le ferite e prepariamo l’ultima partita prima di Natale»

SERIE A – «Abbiamo avuto un possesso palla sterile oggi. La Serie A è una categoria che ti obbliga a prendere qualche responsabilità più, bisogna alzare la qualità e la velocità d’esecuzione altrimenti rendersi pericolosi diventa difficile»

BALOTELLI – «Credo che ognuno di noi ha una storia. Io non ho mai preso un “bu” pur essendo di pelle nera. Non si può strumentalizzare certi episodi. Mi riferisco a Balotelli, tutti hanno gli occhi per vedere che si può avere un comportamento diverso. Bisogna saper fare e bisogna saper stare»