Lecce, Liverani: «Solo Olsen doveva essere espulso. Orgoglioso della mia squadra»

Le parole del tecnico del Lecce, Fabio Liverani, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Cagliari

Fabio Liverani ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il pareggio maturato al Via Del Mare contro il Cagliari. Queste le parole del tecnico giallorosso.

MATCH – «Abbiamo giocato a calcio, creato almeno 10 occasioni. Il nostro portiere non ha fatto nemmeno una parata. Speriamo di far sempre così, siamo dalla terza giornata sopra della zona rossa e speriamo di esserlo anche a maggio»

SQUADRA – «Non posso rimproverare nulla, loro hanno fatto gol su nostre ingenuità, abbiamo rischiato di andare al tappeto, ma non abbiamo mai mollato. Il Lecce ha giocato palla a terra, con triangolazioni e senza mai buttare la palla via».

ESPULSIONE – «Episodio Olsen-Lapadula? Per me è rosso solo per il portiere. Var? Non lo metto mai in dubbio»