Lecce, Lucioni: «La vittoria casalinga non deve diventare un’ossessione»

Il difensore centrale del Lecce, Fabio Lucioni, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di campionato contro il Bologna. Le parole dell’ex Benevento riportate da Tuttomercatoweb.

BILANCIO – «Se guardiamo a quanto fatto finora potremmo esere soddisfatti anche perché se il campionato finisse saremmo salvi, ma il campionato è ancora lungo e dobbiamo impegnarci fino in fondo e smussare quei difetti che ci hanno consentito di fare solo 15 punti»

BOLOGNA – «Sarà una partita importante, potremmo dire fondamentale, ma la vittoria casalinga non deve essere un’ossessione, ma un stimolo. Quella emiliana è una squadra costruita per fare un altro tipo di campionato, Mihajlovic ha carisma e credo che la sua assenza abbia tolto qualcosa al Bologna. Non verranno qui a difendersi, ma per giocare a viso aperto con Palacio che sarà l’ago della bilancia»