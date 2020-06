Lecce, Lucioni: «Sarà un nuovo campionato. Siamo uomini veri, lotteremo fino alla fine»

Lecce, le parole del difensore Fabio Lucioni che ha parlato della ripartenza e degli obiettivi del club pugliese

Fabio Lucioni è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club salentino per parlare della ripartenza e anche dell’obiettivo salvezza della squadra di Liverani.

RIPARTENZA – «Le prime partite saranno certamente poco tecniche, con squadre lunghe. Sarà come calcio d’agosto, ma nel giro di poche settimane credo che tutti troveranno la condizione ideale. Per noi cambierà molto il profilo dell’attenzione: c’è un protocollo rigido che ci impone dei comportamenti molto precisi e che, giustamente, dovremmo rispettare, anche fuori dal campo. Sarà fondamentale sempre sul pezzo».

SALVEZZA – «In questi giorni abbiamo lavorato molto bene dal punto di vista fisico e i risultati già si vedono. Era tanta la voglia di riprendere e questa voglia ci ha permesso di accorciare i tempi del recupero fisico. Ci attende una full immersion di partite: si giocherà ogni 3 giorni e saranno fondamentali tutti i consigli che ci darà lo staff. E’ come se iniziasse un nuovo campionato, ma già con una classifica da tenere d’occhio. Per noi identità e gruppo restano i punti di forza del Lecce: siamo un gruppo di uomini veri che lotterà fino all’ultimo minuto per centrare l’obiettivo».

MILAN – «Si affronta con tanta fame, tanta voglia e tanta determinazione. Loro arriveranno con una partita ufficiale già nelle gambe, ma abbiamo necessità di alzare l’asticella, soprattutto in casa, dove abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo».