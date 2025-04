Lecce, maglia bianca senza simboli per lutto e protesta: la decisione del Giudice Sportivo

Lecce, il Giudice Sportivo dovrà decidere sulla scelta dei salentini di scendere in campo con la maglia bianca e senza limiti contro l’Atalanta

Il Lecce ha affrontato l’Atalanta indossando una maglia bianca senza simboli, colori o loghi ufficiali, in segno di lutto per la scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita. Il gesto simbolico, accompagnato da un minuto di silenzio condiviso con tutto lo staff, non sarà sanzionato: come riportato dal Corriere dello Sport l’arbitro La Penna non ha segnalato irregolarità, e anche giudice sportivo e procura Figc sembrano intenzionati a non intervenire, riconoscendo che il messaggio non ha natura politica né confessionale, quindi conforme alle regole federali.

Il presidente della Lega, Simonelli, ha difeso la decisione di non rinviare la partita, spiegando che il rispetto del lutto è stato bilanciato con la necessità di tutelare la regolarità del campionato, considerando anche la difficoltà di riprogrammare l’incontro. Ha risposto alle critiche del ministro Abodi, sottolineando che xx174dal divano è facile parlare» e ribadendo l’importanza di valori davanti ai quali anche il calcio dovrebbe sapersi fermare.