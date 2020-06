Lecce, Meluso: «Falco costa più di 10 milioni»

Mauro Meluso ha commentato le voci di mercato che riguardano Filippo Falco: le parole del direttore sportivo del Lecce

Mauro Meluso, direttore sportivo del Lecce, ha parlato del futuro di Filippo Falco nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport: «Non facciamo cifre, anche se per noi vale più di 10 milioni. Al momento, pensiamo solo alla salvezza. Il resto è relativo. Verrà il tempo in cui esamineremo eventuali richieste. Anche altri giocatori potrebbero essere oggetto di trattative».

«Mancosu, Petriccione, Majer, Calderoni, Gabriel, presi a costo zero, produrrebbero plusvalenze. Ma il Lecce spera di trattenere tutti i suoi protagonisti in A. Per lo sprint verso la salvezza spero nei colpi di genio di Saponara e dello stesso Falco», ha concluso Meluso.