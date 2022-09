Monza, oggi a Lecce con l’obbligo di vincere

Oggi sfida importante e già decisiva quella tra Lecce e Monza; per i brianzoli c’è un solo risultato possibile

E’ appena la 6a giornata ma rischia di essere già decisiva quella tra Lecce e Monza. I brianzoli hanno un solo risultato possibile, ovvero la vittoria.

Stroppa deve vincere per non rischiare la panchina. Non è un ultimatum, ma poco ci manca dopo le cinque sconfitte nelle prime uscite. Serve muovere la classifica anche per trovare fiducia e non continuare a traballare nei bassifondi. Baroni vuole dare continuità di prestazione dopo le ultime uscite positive.