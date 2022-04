Serie B, Lecce Pisa per la volata promozione

Lecce Pisa il match clou della 36^ giornata di Serie B: la volata per la promozione passa dal Via del Mare

Domani al Via del Mare sarà una vera e propria sfida promozione quella tra Lecce e Pisa. Il big match della 36^ giornata di Serie B.

Giallorossi al momento secondi a 65 punti possono provare l’allungo decisivo ai danni dei nerazzurri che sono a 63. Toscani che devono assolutamente trovare i tre punti per continuare a tenere aperto il discorso promozione. Lotta per il vertice, al Via del Mare non bisogna avere paura delle vertigini.