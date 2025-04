Lecce, riflessioni in corso su Giampaolo da parte della dirigenza: la sua panchina traballa?

Dopo il ko contro il Como la dirigenza del Lecce sta riflettendo sulla panchina di Marco Giampaolo: rischio esonero per il tecnico?

Dopo la sconfitta interna contro il Como e il clima di crescente frustrazione al Via del Mare, il Lecce riflette sul proprio futuro. Secondo quanto riportato da TMW, la società sta valutando seriamente l’ipotesi di un cambio in panchina: la posizione di Marco Giampaolo è ora in bilico, con il presidente Sticchi Damiani, Pantaleo Corvino e il ds Trinchera al lavoro per capire se un ribaltone possa dare una scossa alla squadra in vista del finale di stagione.

Il calendario è tutt’altro che agevole, con Atalanta, Napoli, Verona, Torino e Lazio da affrontare nelle ultime cinque giornate. Giampaolo, dal canto suo, non sembra intenzionato a fare un passo indietro: in conferenza stampa si è assunto tutta la responsabilità della sconfitta, escludendo però le dimissioni e ribadendo la volontà di lottare fino alla fine.