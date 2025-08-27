Lecce, Siebert si presenta: «Sono carico. Con la giallorossa voglio raggiungere quell'obiettivo» - Calcio News 24

Lecce, Jamil Siebert si presenta: “Voglio scrivere la storia con questa maglia”

Giornata intensa per il Lecce, che ha ufficializzato l’arrivo di due nuovi volti. In conferenza stampa, accanto a Riccardo Sottil, ha parlato anche il difensore tedesco Jamil Siebert, pronto a mettersi al servizio della squadra salentina. Il classe 2002 arriva con grande entusiasmo e voglia di affermarsi in Serie A.

„Sono davvero felice di essere qui a Lecce – ha dichiarato Siebert –. È una piazza calorosa, con tifosi appassionati e una società ambiziosa. Non ho avuto dubbi quando si è presentata l’occasione: ho scelto Lecce subito, senza esitazioni. È il posto giusto per crescere e dimostrare il mio valore.”

Proveniente dal Fortuna Düsseldorf, Siebert ha raccontato le motivazioni che lo hanno spinto a scegliere il campionato italiano: „Mi piace molto il calcio italiano, è tattico e richiede concentrazione massima. Crescendo ho ammirato leggende come Maldini e Cannavaro. Giocare in Serie A, e farlo con il Lecce, è una grande opportunità per me.”

Il giovane difensore si è detto pronto ad adattarsi a qualsiasi modulo: „Per me non fa differenza giocare in una difesa a tre o a quattro. Mi sento a mio agio in entrambe le soluzioni tattiche. Sono veloce, mi piace giocare la palla e leggere le situazioni in anticipo.”

Parlando del suo percorso, Siebert ha sottolineato il ruolo determinante del suo ultimo allenatore in Germania: „Mi ha fatto crescere molto sul piano difensivo e mi ha dato fiducia. È anche grazie a lui se oggi sono a Lecce.”

Nonostante alcuni infortuni nel passato recente, il centrale tedesco ha rassicurato tutti sulle sue condizioni: „L’ultimo infortunio è stato complicato, ho dovuto operarmi, ma ora sono al 100%. Sono pronto per dare tutto al Lecce.”

Infine, un pensiero sul peso dell’eredità lasciata dai difensori che lo hanno preceduto: „Qui a Lecce sono passati grandi giocatori. Io voglio scrivere la mia storia, lavorare sodo e aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi.”

Con determinazione e umiltà, Siebert si prepara a vivere la sua prima stagione in Serie A. Il Lecce lo accoglie con fiducia, sperando che possa diventare un punto fermo nella retroguardia giallorossa.