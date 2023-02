Lecce, Sticchi Damiani: «Contro il Sassuolo non mi ha convinto l’arbitraggio»

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato del momento della squadra dopo la sconfitta arrivata ieri contro il Sassuolo

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato del momento della squadra dopo la sconfitta arrivata ieri contro il Sassuolo.

PAROLE – «Abbiamo perso per via di alcuni eventi, La punizione da cui è scaturito il calcio d’angolo del gol era inesistente ed è stata battuta dieci metri più avanti. Non mi ha convinto l’ammonizione di Baschirotto che adesso salterà la partita contro l’Inter di domenica prossima. A Berardi già ammonito è stata risparmiata la seconda ammonizione. L’arbitraggio non mi ha convinto sotto questo aspetto. La nostra comunque è una squadra piena di energie e l’allenatore saprà come riscattare questo passo falso immeritato».