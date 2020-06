Lecce, Sticchi Damiani: «Non so se l’assenza di Ibra sia un vantaggio»

Le parole del presidente del Lecce Sticchi Damiani in vista del ritorno in campo dei salentini contro il Milan in Serie A

Nel corso dell’intervista a Il Corriere del Mezzogiorno, il presidente del Lecce Sticchi Damiani ha presentato l’imminente sfida di campionato contro il Milan.

«Milan in Coppa Italia? Non ho visto la partita. Lo hanno fatto l’allenatore ed il suo staff, che studiano ogni volta con grande attenzione i nostri avversari. Ibrahimovic out? Ibra è un grande campione, ma non so se la sua assenza possa rappresentare un vantaggio per noi, o meno: la parte tecnica la lascio ai tecnici».