Lecce, Sticchi Damiani: «Rischio Serie B? Non importa, vogliamo giocare»

Il Lecce di Sticchi Damiani spera di tornare in campo al più presto, nonostante il rischio retrocessione. Le parole del presidente

Nel corso dell’intervista concessa a Il Mattino, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha ribadito il desiderio dei salentini di tornare in campo.

«Spero si possa tornare in campo in condizioni di sicurezza mettendosi alle spalle il virus: è un sogno che mi piace cullare. Per la Lega, terminare la stagione sarebbe l’ideale sotto il profilo finanziario. Noi rischiamo di retrocedere, ma è un rischio che dobbiamo correre perché è parte della competizione sportiva. I danni per alcuni potrebbero essere traumatici ma non per il Lecce, che non ha mai fatto il passo più lungo della gamba».