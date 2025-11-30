 Lecce Torino, i convocati di Baroni: ecco la lista completa dei granata
Connect with us

Torino News

Lecce Torino, i convocati di Baroni: ecco la lista completa dei granata

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Baroni Inter Torino

Lecce Torino, ecco i convocati del tecnico Marco Baroni: ‘la lista completa dei granata per la tredicesima giornata

Allo stadio Via del Mare va in scena una partita dal sapore intenso e ricca di significati. Il Lecce, spinto dal calore del pubblico di casa, cerca punti preziosi per consolidare la propria posizione in classifica e allontanarsi dalla zona calda. Di fronte ci sarà il Torino di Baroni in cerca di un’identità.

Marco Baroni ha diramato la lista dei 21 convocati in vista della tredicesima giornata di Serie A contro il Lecce.

CONVOCATI TORINO


Aboukhlal 
Adams 
Anjorin 
Asllani 
Casadei 
Coco 
Dembélé  
Gineitis
Ilkhan
Israel  
Lazaro  
Maripan
Masina 
Ngonge  
Nkounkou
Paleari 
Pedersen  
Popa 
Tameze 
Vlasic 
Zapata 

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Related Topics:

Torino News

Marco Ligabue: «Torino? ll ko col Como preoccupa. Che ricordi quel derby nel ’91! Vi racconto il mio disco MAPS» – ESCLUSIVA

Published

3 giorni ago

on

27 Novembre 2025

By

Ligabue Torino
Continue Reading

Torino News

Torino, Cairo amaro: «Sconfitta troppo brutta per essere vera. Le assenze? Ecco cosa ne penso»

Published

5 giorni ago

on

25 Novembre 2025

By

Torino
Continue Reading