Torino News
Lecce Torino, i convocati di Baroni: ecco la lista completa dei granata
Lecce Torino, ecco i convocati del tecnico Marco Baroni: ‘la lista completa dei granata per la tredicesima giornata
Allo stadio Via del Mare va in scena una partita dal sapore intenso e ricca di significati. Il Lecce, spinto dal calore del pubblico di casa, cerca punti preziosi per consolidare la propria posizione in classifica e allontanarsi dalla zona calda. Di fronte ci sarà il Torino di Baroni in cerca di un’identità.
Marco Baroni ha diramato la lista dei 21 convocati in vista della tredicesima giornata di Serie A contro il Lecce.
CONVOCATI TORINO
Aboukhlal
Adams
Anjorin
Asllani
Casadei
Coco
Dembélé
Gineitis
Ilkhan
Israel
Lazaro
Maripan
Masina
Ngonge
Nkounkou
Paleari
Pedersen
Popa
Tameze
Vlasic
Zapata
