Lecce Torino: i salentini stanno facendo una grande gara contro i granata. Per il Lecce ha segnato Deiola, al suo primo gol in Serie A

Il Lecce sta letteralmente dominando la gara contro il Torino. La squadra di Liverani è partita forte contro i granata, andando in vantaggio dopo soli 11 minuti.

Autore del gol del vantaggio dei salentini è stato Alessandro Deiola. Il centrocampista centrale, in prestito dal Cagliari, è alla sua prima rete in Serie A: bel momento per il classe 1995.