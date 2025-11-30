Lecce Torino: cronaca, sintesi, moviola e diretta LIVE

Lecce Torino, allo Stadio Via del Mare il match per la giornata numero 13 di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La domenica della 13ª giornata di Serie A si apre oggi alle 12:30 con l’incontro tra Lecce e Torino allo Stadio Via del Mare. Il Lecce di Eusebio Di Francesco è alla ricerca di punti fondamentali per la lotta salvezza e per allontanarsi dalla zona retrocessione. L’obiettivo è migliorare la prestazione offerta contro la Lazio, puntando sulle qualità dei giocatori e sul sostegno del pubblico di casa. Dall’altra parte, il Torino, allenato dall’ex Marco Baroni, vuole riscattarsi dopo il pesante KO per 5-1 subito in casa contro il Como. La squadra granata ha focalizzato il lavoro sull’attenzione e sui dettagli nell’ultimo metro di gioco, sia in fase offensiva che difensiva. Ci si aspetta una partita intensa e tattica tra le due formazioni, entrambe determinate a dare una svolta positiva a una stagione finora anonima. Vediamo cronaca, sintesi e diretta LIVE di Lecce Torino.

38′ – Partita maschia, ruvida, ma fino a questo momento corretta. Poco lavoro (per ora) per l’arbitro

35′ – Ancora possesso Lecce

30′ – Dov’è il Torino? Sotto di due gol i granata non sembrano reagire

28′ – Non si scompone Di Francesco (sa che manca tantissimo), visibilmente preoccupato mister Baroni

25′ – Clamoroso questo raddoppio dei salentini, in 200 secondi cambia due volte il parziale di Lecce Torino

⚽23′ – GOL LECCE: arriva il raddoppio di Banda! Banda viene lasciato completamente libero dalla difesa granata e, servito in porta, non può far altro che infilare in gol. Il var conferma la rete.

22′ – E’ una bolgia lo Stadio!

⚽20′ – GOL LECCE: Lassana Coulibaly porta in vantaggio Di Franceso! Nasce tutto da calcio, colpo di testa – perfetto – di Coulibaly, dove non può nulla Israel. A Maripan non riesce il salvataggio in extremis. Il var conferma la rete.

16′ – Cresce il Torino: ora sono i granata a fare la partita

15′ – Bella atmosfera al Via del mare. Si fanno sentire i tifosi di casa, più che discreta la rappresentanza di fan granata

11′ – Il Torino si fa vedere in avanti, Asllani sbaglia l’ultimo passaggio

8′ – Ritmi molto bassi in questo avvio

4′ – Ci prova Berisha da lontano: nulla da fare

1′ – Primo rischio Torino: retropassaggio indeciso di Nkounkou per Israel, il portiere si rifugia in angolo

🔴 1′ – Il match è iniziato!

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Berisha, Banda; Stulic. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Morente, N’Dri, Perez, Helgason, Kouassi, Camarda, Sottil, Gorter, Drame, Maleh.

Allenatore: Di Francesco.

Torino (3–5-1-1): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Gineitis, Nkounkou; Vlasic; Adams. A disposizione: Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Anjorin, Lazaro, Dembele, Ngonge, Zapata.

Allenatore: Baroni

