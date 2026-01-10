Lecce, ora è ufficiale! Sadik Fofana è un nuovo calciatore giallorosso, il comunicato

Lecce, ufficiale l’arrivo di Sadik Fofana: il club pugliese annuncia il nuovo rinforzo giallorosso in una nota

Il Lecce mette a segno un nuovo colpo in prospettiva e guarda al futuro con ambizione. Il club giallorosso ha infatti ufficializzato l’arrivo di Sadik Fofana, centrocampista classe 2003 prelevato a titolo definitivo dal Grazer AK. Un investimento mirato su un profilo giovane e in crescita, che testimonia la volontà della società di continuare a costruire una rosa dinamica e ricca di potenziale. La nota del club:

COMUNICATO – “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sadik Fofana dal Grazer AK.

Il centrocampista classe 2003 sarà a Lecce lunedì per sostenere le visite mediche“.

