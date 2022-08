Commosso e felice, inizia la sfida Umtiti a Lecce – FOTO

Il Lecce ha accolto Umtiti come un vero campione, un colpo di mercato di livello da parte di Corvino

L’accoglienza da vero campione, l’entusiasmo dei tifosi e inizia a scaldarsi la piazza di Lecce per Samuel Umtiti. Il suo arrivo in aeroporto e ad attenderlo tantissimi supporters giallorossi.

Samuel Umtiti atterra a Lecce: dall'indifferenza della Catalogna all'emozione.



Il Barcellona ha deciso di disfarsene: non ha più bisogno di lui. I fans giallorossi sì: accolgono il Campione del Mondo con sciarpe, cori, rime.



Lui ride, poi crolla: troppa emozione. Lacrime.

Accoglienza inaspettata come dimostrato anche dalla reazione del difensore ex Barcellona. Umtiti si è preso l’abbraccio di una città e ora è pronto a iniziare la nuova sfida in Serie A.