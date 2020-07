Leeds in Premier League, Bielsa: «Un trofeo in più non cambia»

Marcelo Bielsa ha parlato della vittoria della Championship sulla panchina del Leeds: le dichiarazioni del tecnico

Marcelo Bielsa ha commentato la vittoria della Championship sulla panchina del Leeds, che tornerà in Premier League dopo sedici anni.

«Ho lavorato nel calcio per 30 anni e un titolo non cambia di molto la percentuale di trofei che ho vinto. Ciò che mi rende felice è il fatto che ho realizzato questo progetto con questo gruppo di giocatori per due anni. Sono riconosciuto a Leeds per questo lavoro, ma onestamente penso che più dell’abilità o della mia leadership ciò che ha fatto la differenza per la promozione è stata l’abilità dei nostri giocatori».