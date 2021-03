Lega Serie A, convocata nuova assemblea per martedì: il comunicato

La Lega Serie A ha convocato una nuova assemblea per martedì 16 marzo: ecco l’ordine del giorno di cui discuteranno i presidenti

La Lega Serie A ha convocato in via d’urgenza una nuova assemblea. La data della nuova convocazione è fissata per martedì prossimo, il 16 marzo, alle 11,30 in seconda convocazione.

All’ordine del giorno, ovviamente, le trattative private per i diritti audiovisivi sul triennio 2021-2024, questa volta non soltanto per il territorio italiano ma anche a livello internazionale.