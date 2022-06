Lega Serie A con la Lazio: «La Figc vuole screditare i club». Prosegue la guerra dopo la “fuga” da Coverciano

Continua il botta e risposta tra vertici istituzionali per la vicenda Lazzari-Zaccagni. I due giocatori giovedì hanno abbandonato il ritiro di Coverciano, suscitando le ire del ct Mancini. La Lazio ha prima spiegato le loro condizioni in una nota ufficiale e poi ha raccontato all’ANSA lo stupore per alcune ricostruzioni giornalistiche.

Ultima ad intervenire è stata la Lega Serie A che all’ANSA commenta così la vicenda.

«Si esprime stupore per l’ennesimo tentativo da parte della FIGC di screditare, e di conseguenza danneggiare, i club di Serie A in un momento in cui, riprendendo le parole che lo stesso presidente Gravina ha pronunciato oggi, si dovrebbe essere uniti».