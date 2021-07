Lega Serie B, ecco i criteri per il calendario della stagione 2021/22

La Lega Serie B, con un comunicato, ha reso noti i criteri che varranno nello stilare i calendari della prossima stagione

La Serie B è pronta a ripartire. La Lega, tramite un comunicato ufficiale, ha reso note le regole utilizzate per stilare i calendari della stagione 2021/22:

«- negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte;

– non possono esserci più di due coppie di partite consecutive in casa e fuori casa per girone per squadra;

– in caso di due doppi incontri consecutivi in casa e/o fuori casa, un doppio incontro deve necessariamente essere in casa e l’altro in trasferta;

– le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata di Serie B 2020/2021 non possono incontrarsi nel primo turno di Serie B 2021/2022;

– per l’ultimo turno (38ª), le squadre che si sono già incontrate durante l’ultimo turno di Serie B 2020/2021 non possono incontrarsi nell’ultimo turno di Serie B 2021/2022».

La cerimonia si svolgerà domani in quel di Ferrara.