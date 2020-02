Leicester: il preso di Pereira e Chilwell nel sistema di Rodgers

Ricardo Pereira e Chilwell sono determinanti nel Leicester. Rodgers chiede molto offensivamente ai propri terzini

Il Leicester di Rodgers adotta un calcio di possesso paziente ed elaborato. Sono molto importanti le catene laterali nel gioco delle Foxes: Ricardo Pereira e Chilwell, ossia i terzini, sono dei veri e propri registi decentrati.

Quando il Leicester schiaccia l’avversario e ha il predominio territoriale, entrambi sono alti ad occupare l’ampiezza. Si vede benissimo nella slide sopra. Ciò consente anche di assecondare le caratteristiche degli interni, che così possono entrare dentro al campo, giocando tra le linee. In Leicester-Chelsea, Chilwell ha trovato la via della rete in un’azione nata da Ricardo Pereira sull’altro lato.