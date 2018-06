Leno-Napoli: manca l’intesa. Tutto su Sirigu

Il Napoli cerca l’erede di Pepe Reina. Gli azzurri su Leno ma in alternativa c’è Salvatore Sirigu del Torino

Salvatore Sirigu o Bernd Leno: il Napoli sceglie. Il primo nome per il dopo Pepe Reina è il portiere tedesco Leno, di proprietà del Bayer Leverkusen, ma al momento non c’è ancora l’accordo tra le parti. L’intesa tra il portiere classe ’92 e il Napoli è già stata raggiunta ma non c’è ancora l’accordo tra i due club. Il Napoli proverà a trovare l’intesa con i tedeschi a 18 milioni di euro ma, secondo La Gazzetta dello Sport, se non si dovesse giungere a un accordo a breve, il Napoli virerebbe su Sirigu.

Il portiere del Torino conosce molto bene Carlo Ancelotti per aver lavorato insieme a lui nel PSG. L’estremo difensore italiano è gradito all’allenatore azzurro ma la prima scelta rimanere Bernd Leno. Il Napoli sta considerando l’idea di incontrare la dirigenza del Toro per parlare del futuro del portiere ex Palermo. La differenza principale tra i due portieri sta nell’età: Salvatore ha 31 anni, Bernd viaggia per i 26 ma anche nel costo: il Toro potrebbe cederlo per 6 milioni di euro e l’idea per il Napoli è allettante. A breve potrebbe anche porsi il problema per il dodicesimo: presto l’incontro con Sepe.