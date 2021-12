Rinnovi PSG, Leonardo pronto a blindare Di Maria e Marquinhos

Il Paris Saint Germain e Leonardo sarebbero pronti a rinnovare i contratti di Di Maria e Marquinhos: preoccupano le situazioni Mbappe-Paredes

Leonardo in casa PSG è al lavoro per cercare di risolvere i rinnovi di alcuni dei giocatori dei parigini. Di Maria e Marquinhos sono vicini a prolungare il loro contratto. L’argentino in scadenza è pronto a firmare un rinnovo annuale, mentre per il brasiliano in scadenza 2024 c’è tempo ma la società vuole blindarlo.

Casi più spinosi per Mbappè e Paredes: il primo in scadenza potrebbe lasciare Parigi a zero in estate, mentre il centrocampista è in scadenza nel 2023 e ancora non ha trovato l’accordo con la società. A riportarlo è Le Parisien.