L’ex Roma Balbo: «La Lazio non vincerà lo Scudetto»

L’ex attaccante della Roma Balbo ha commentato la corsa Scudetto in Serie A: «Ma la Lazio non vincerà»

L’ex attaccante della Roma Abel Balbo ha parlato della corsa Scudetto in Serie A: «Se vince la Lazio, dobbiamo essere sportivi e accettarlo. Ma non lo vince. Spero solo che non si falsino le regole, la Serie A deve essere giocata per intero a costo di chiudere a dicembre».

«Niente playoff, niente congelamento della classifica. Qui ognuno tira l’acqua al suo mulino. Anche se il prossimo anno c’è l’Europeo, si troverà una formula per accorciare la prossima stagione. Non è professionale alterare in corsa un torneo costruito per avere una certa durata».