Finisce 1-1 il derby di Madrid: colchoneros in avanti con Jimenez in 10 per il rosso a Correa, per il Real pareggia Alvaro Rodriguez

Finisce 1-1 il derby di Madrid in Liga. Succede tutto nei minuti finali di gara, con l’Atletico Madrid, in 10 uomini per l’espulsione di Correa al 64′, che passa in vantaggio al 78′ con Jimenez.

Il vantaggio dura solo sette minuti: all’85’ per le Merengues Alvaro Rodriguez trova il pareggio. Classifica che rimane invariata per Atletico e Real, con il Barcellona che domani può allungare contro l’Almeria.