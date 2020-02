Liga: in cosa è speciale il Getafe di Bordalas

Il Getafe di Bordalas è una delle principali sorprese delle ultime stagioni di calcio europeo. Dopo aver sfiorato la qualificazione in Champions l’anno scorso, oggi sono terzi in classifica. Spiccano da un punto di vista tattico perché sono l’esatto opposto dello stereotipo della squadra spagnola (come per esempio volere gestire il possesso, attaccare sul corto, disordinare l’avversario con la palla ecc).

🇪🇸 Getafe have a pass accuracy of 61.7% in LaLiga this season – at least 6.9% worse than any other team in Europe's top five leagues

🥉 Third in LaLiga as things stand… pic.twitter.com/VUxbetgmlc

— WhoScored.com (@WhoScored) February 11, 2020