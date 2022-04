Liga, svolta in arrivo: Real Sociedad Betis sarà in diretta su Tik Tok

Svolta in arrivo nel campionato spagnolo. Per la prima volta una gara di Liga verrà trasmessa in diretta su Tik Tok

Il noto social Tik Tok è pronto a cambiare ancora. Grazie ad un accordo con MEDIAPRO e LaLiga, infatti, la gara tra Real Sociedad e Betis Siviglia del 15 aprile sarà trasmessa sul noto social.

Per rendere tutto questo possibile, MEDIAPRO si affiderà a un dispositivo speciale che avrà una Mobile Unit 4K e più di 30 professionisti al lavoro per una produzione esclusiva del match in formato verticale. Una svolta storica per il calcio spagnolo e non solo.