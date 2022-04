Ligue 1, Al Khelaifi sull’accordo con il fondo CVC: «Ci darà nuovi introiti»

Ligue 1, Al Khelaifi sull’accordo con il fondo CVC: «Ci darà nuove idee per fare business. Loro non scherzano»

Il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi ha parlato in conferenza stampa dell’accordo firmato dalla Lega francese con il fondo d’investimento CVC per la creazione di una società commerciale. Ecco le sue parole.

CVC – «Ci sono club di Ligue 1 e seconda divisione, ma anche 14 club di piccole e medie dimensioni all’interno della Ligue 1, che hanno tutti interessi diversi. Alcuni stanno solo pensando a come pagheranno i loro giocatori il mese prossimo. Non possono pensare a lungo termine. CVC, in quanto tale, ci offre nuove idee di business. È un fondo di investimento con nuove idee e vogliono fare soldi. Non stanno scherzando. Tutti i club ringraziano il PSG perché abbiamo spinto molto per questa causa».