Ligue 1, stop definitivo: chi si qualifica per le coppe europee

La Ligue 1 non ripartirà più. Lo ha annunciato il premier Philippe: ecco come è la situazione in Francia per le qualificazioni in Europa

In Francia è arrivato lo stop definitivo ai campionati per la stagione 2019/2020 a causa dell’emergenza Coronavirus. Ad annunciarlo è stato il premier Edouard Philippe.

Si dovrà pensare però alle qualificazioni in Champions League ed Europa League. In Champions League qualificate d’ufficio PSG e Olimpique di Marsiglia, mentre il Rennes andrebbe ai preliminari. Con le Coppe di Leghe ferme entrambe alle finali, si fanno delicate le posizioni di Lione e Saint Etienne. Non disputandosi le finali andrebbero in Europa League Rennes e Lille.