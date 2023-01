Lilian Thuram, padre del giocatore del Borussia Mönchengladbach, ha parlato del futuro calcistico del figlio

Lilian Thuram, padre del giocatore del Borussia Mönchengladbach, ha parlato a RAC1.

PAROLE – «Ovviamente voglio il meglio per i miei figli. Per Marcus sarebbe un sogno giocare nel Barcellona. I blaugrana piano piano stanno tornando ad essere una grande squadra. Sono felice per il Barça e per Xavi».