Calcio estero, il Lille chiede il rinvio della partita col PSG: ecco cosa vuole evitare il club francese

Il club ha chiesto alla Lega calcio francese di rinviare la partita contro il PSG: le ultime

Dopo il sorteggio per gli ottavi di finale di Champions League, il Lille ha chiesto alla Lega calcio francese di rinviare la partita di campionato contro il PSG di Luis Enrique, prevista qualche giorno prima della gara di andata contro il Borussia Dortmund in Germania.

Secondo le informazioni della stampa transalpina, la squadra di Genesio avrebbe chiesto il rinvio della gara con il PSG per non dover affrontare due trasferte molto importanti in soli tre giorni. L’unica opzione se la Lega Francese accontettasse il Lille sarebbe quella di rinviare la partita visto che il PSG sarà impagnato in Coppa di Francia in quella settimana.