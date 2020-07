Lille, nuovi affari in Serie A: piace Lyanco del Torino

Il Lille segue da vicino le prestazioni di Lyanco del Torino: il difensore brasiliano classe ’97 potrebbe lasciare la Serie A

Il Lille continua a trattare con squadre della Serie A. Questa volta non per le cessioni di Victor Osimhen e Gabriel al Napoli, bensì per il potenziale acquisto di Lyanco dal Torino.

Come riportato da Sky Sport, non è stata presentata nessuna offerta per il difensore brasiliano classe ’97, visionato però da vicino durante il derby della Mole contro la Juventus di sabato scorso.