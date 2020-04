Nella stagione 2006/2007 la Reggina si salvò nonostante 11 punti di penalizzazione: merito anche della coppia Bianchi-Amoruso

Nella stagione 2006/2007 la Reggina compì una vera e propria impresa, centrando la salvezza nonostante gli 11 punti di penalità. Un grande apporto fu dato da Rolando Bianchi e Nicola Amoruso, che misero a segno 35 gol. Una stagione magica anche per Lillo Foti, che lo racconta a Calcionews24.

REGGINA 2006/2007 – «Leggevo proprio l’altro giorno, e mi ha fatto molto piacere, che quella formata da Amoruso e Bianchi è stata la coppia più prolifica d’Europa in quella stagione con 35 gol, a pari merito con due nomi fantastici come Messi e Ronaldinho, e tutti gli altri a seguire. Credo che siano stati dei grandi segnali di cui tutti noi reggini abbiamo avuto il piacere di godere. La cosa che ci ha caratterizzato di più in tutti questi anni e che ci portiamo dietro è che effettivamente ci siamo divertiti. La Reggina è stata davvero un qualcosa che ha rappresentato la passione del popolo calabrese che gioiva e godeva dei risultati di un gruppo di uomini, che si alternavano negli anni e davano tutto quello che potevano per dare felicità e gioia ad un popolo che gli dava il massimo del supporto. I tre anni di Mazzarri sono stati anni importantissimi».