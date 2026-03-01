Lingard, colpo a sorpresa del Corinthians! Contratto annuale con opzione di rinnovo, le ultimissime

Jesse Lingard, colpo a sorpresa del Corinthians: accordo annuale con opzione e ultime novità. Tutti i dettagli

Jesse Lingard è pronto a iniziare una nuova avventura in Brasile: come riportato da Fabrizio Romano, l’ex centrocampista del Manchester United ha raggiunto un accordo verbale con il Corinthians. L’intesa prevede un contratto annuale con opzione di rinnovo, una formula che permette al club paulista di valutare il rendimento del giocatore e allo stesso tempo garantisce al 31enne inglese la possibilità di rilanciarsi in un contesto competitivo.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Nonostante le offerte arrivate dalla MLS, Lingard ha scelto il progetto del Timão, attirato dalla prospettiva di un ruolo centrale e dalla volontà del club di aggiungere esperienza internazionale alla rosa. Il trasferimento avverrà a parametro zero, un’opportunità che il Corinthians ha colto rapidamente per rinforzare la squadra senza costi di cartellino.

Il prossimo passo sarà il viaggio in Brasile, seguito dalle visite mediche che precederanno la firma ufficiale. Una volta completate le formalità, Lingard diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Corinthians, pronto a mettersi a disposizione e a iniziare la sua prima esperienza nel calcio sudamericano.