Lino Guanciale: «Fiorentina, non facciamo regali a Cremona»

In tv lo si sta vedendo nei panni della fortunata serie del Commissario Ricciardi. Lino Guanciale è un attore appassionato di calcio, tifoso della Fiorentina ed ex rugbysta. Ha parlato con La Gazzetta dello Sport.

ALLENATORI – «Guardo sempre le squadre di Sarri, ma non posso dire lo stesso per quelle di Allegri o di Mourinho. Quando la tattica prevale sulla voglia di costruire un bel gioco vacillo. Per Zeman infatti provavo vero amore, mi dispiace non averlo mai visto a Firenze».

CREMONESE-FIORENTINA – «E la temo. Con le big sentiamo meno il peso delle aspettative, con squadre così ci vuole solidità. Poi noi siamo dei filantropi, facciamo certi regali…»

JUVE – «Non sono tra quelli che gufano la Juve a oltranza, ma quando giochiamo contro non mi basta vincere, spero nell’annientamento… Detto questo vale l’etica “terzotempista”, io tifo solo per la mia squadra, ma sono contento si sia rotta questa spirale di vittorie bianconere. E se c’è stato qualcosa di poco limpido nella condotta di una squadra è giusto che venga sanzionata».

CALCIO TERZOTEMPISTA – «La Fiorentina ci ha provato anni fa e c’era anche riuscita. Va detto che quello che succede sugli spalti è influenzato anche dall’esempio che danno società, allenatore e giocatori. Poi è ovvio che ci siano frange più radicali che portano nello stadio un malessere che viene da altrove e sono quasi ingovernabili. Siamo indietro, anche perché la Lega non è che si occupi con particolare attenzione di certi problemi, basti guardare i tentennamenti per gli insulti razzisti. Ci sono cose intollerabili che vanno sanzionate. Le gare si devono fermare».