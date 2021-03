L’Inter non sbaglia un colpo e strappa per lo scudetto, ma il Milan non molla

La Juve affonda a -10, il Milan invece rimane agganciato a -4 dai nerazzurri. Roma e Lazio, sconfitte pesanti in ottica Champions

L’Inter non solo vince, ma lo fa con piena consapevolezza e una forza che ha saputo dosare inizialmente e poi sprigionare nel momento decisivo, senza mai andare fuori giri. Ha aspettato, ha piazzato il sorpasso in vetta e ora ha ancora benzina e forza mentale per provare a strappare, l’unica in grado di reggere il suo ritmo è il Milan. Pioli non viaggia col pilota automatico come Conte, ma la vittoria sofferta contro la Roma è il segnale che la squadra è viva e lotterà fino in fondo. Ma la sensazione è che al netto di una stagione fino ad ora straordinaria, ai rossoneri manchi ancora qualcosa per il grande salto scudetto. L’Inter invece è una squadra matura, sa cosa vuole e sta andando a prenderselo con la lucidità dell’esperienza. L’avvio di stagione è stato buon ma non eccellente, mentre ora il motore viaggia a regime, riducendo al massimo gli sprechi, di carburante e di punti.

Se il bivio stagionale molto probabilmente è stata la spallata nel derby, le fondamenta del primato risalgono addirittura all’anno scorso: dalla sfida contro il Toro dello scorso novembre l’Inter ha sgommato, con 14 successi, 2 pareggi e una sola sconfitta, ben 44 punti conquistati sui 51 a disposizione. La continuità ha fatto la differenza, al contrario di un Milan che ha iniziato a perdere colpi sul più bello, dopo un girone di andata oltre le sue potenzialità e una Juve in crisi. Se le gerarchie in vetta si stanno delineando, è ancora piena bagarre per la zona Champions: sconfitte pesantissime per Roma e Lazio che però non mollano, così come il Napoli. Ma in questo momento Juve e Atalanta sono più di un passo avanti.