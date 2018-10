Simpatico siparietto in casa Inter: il club nerazzurro chiede ai fan di Perisic e Brozovic di taggarsi su Instagram, c’è anche Steven Zhang.

Il nuovo presidente dell’Inter, Steven Zhang, è in primis un grande tifoso della squadra di Spalletti. E il giovane imprenditore cinese lo ha dimostrato rispondendo con prontezza su Instagram a un post con il quale il club nerazzurro ha chiesto ai propri followers: «Tagga un fan di Perisic e Brozovic».

Ebbene, il nuovo numero uno della società milanese non ha resistito e ha commentato il post autotaggandosi. Insediatosi alla presidenza dell’Inter al posto di Erick Thohir lo scorso 26 ottobre e diventato il più giovane presidente della storia del club nerazzurro, Steven Zhang, figlio del magnate Zhang Jindong, patron di Suning, ha obiettivi molto ambiziosi per l’Inter.

Il presidente non ha nascosto di voler riportare l’Inter ai massimi livelli calcistici in Italia e nel mondo, avviando un ciclo di successi. Prima di assumere la presidenza, ha potuto conoscere approfonditamente la realtà nerazzurra nella sua carica di consigliere d’amministrazione del club che ricopriva dal 28 giugno 2016, quando Suning rilevò il 68,55% delle azioni dell’Inter.

Dopo un avvio di stagione difficile fra alti e bassi, la squadra di Spalletti sembra aver trovato una sua precisa identità e i risultati stanno dando ragione al tecnico toscano: l’Inter è al momento seconda in campionato, dove ha ottenuto 6 vittorie consecutive, e seconda nel Gruppo B di Champions League dietro al Barcellona. Risultati che non possono non far piacere a un presidente super tifoso come Steven Zhang.

