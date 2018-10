Ufficiale: Steven Zhang nuovo presidente dell’Inter – VIDEO

L’odierna assemblea dei soci ha posto fine al regno di Erick Thohir inaugurando quello di Steven Zhang. A 27 anni sarà il più giovane presidente della storia nerazzurra

Ora è ufficiale. Steven Zhang è il nuovo presidente dell’Inter. L’assemblea dei soci ha posto fine alla presidenza del magnate Erick Thohir, dopo cinque anni alla guida del club. L’indonesiano attende di cedere definitivamente a Suning il 30% delle quote nerazzurre, ma ormai è questione di ore. Il figlio di Zhang Jindong, a 27 anni, sarà il più giovane presidente della storia dell’Inter. Per inaugurare la nuova era, l’Inter Media House ha pubblicato un video sulla falsariga di quelli estivi che ufficializzavano l’arrivo di un colpo di mercato. Steven Zhang celebra Milano e la sua storia, così come quella del club nerazzurro. Alla fine, la clip si conclude con un messaggio per i tifosi: «Io sono pronto, e voi?». Una nuova storia nerazzurra sta per cominciare.